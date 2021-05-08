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Перший Незалежний. Ток-шоу "17". Экономика Украины падает 08.05.2021

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Перший Незалежний 08.05.2021. Ток-шоу "17". Экономика Украины падает
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Перший Незалежний - Ток-шоу "17". Экономика Украины падает (8 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 8 Мая 2021

Темы эфира:
- Празднование Дня Победы;

 

Гости студии:
- Кандидат политических наук Алексей Буряченко;
- Эксперт по трудовым отношениям и миграции Наталья Землянская;
- Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов;
- Заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко;

 

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