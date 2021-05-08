Перший Незалежний - Ток-шоу "17". Экономика Украины падает (8 Мая 2021)
Опубликовано: 8 Мая 2021
Еще
Темы эфира:
- Празднование Дня Победы;
Гости студии:
- Кандидат политических наук Алексей Буряченко;
- Эксперт по трудовым отношениям и миграции Наталья Землянская;
- Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов;
- Заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко;
Смотрите онлайн Перший Незалежний Ток-шоу "17". Экономика Украины падает (8 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.