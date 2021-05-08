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Росгвардеец из Екатеринбурга уволился со службы и пообещал президенту Владимиру Путину сжечь форму. Так Александр Знак решил ответить на несправедливость, которая произошла с его семьей. Дом, который прабабушка Александра купила в середине прошлого века и в котором было воспитано четыре поколения детей, оказался на территории интересной застройщику.

В результате людей по решению суда пытаются выжить. На небольшой улице рядом со Знаками восемь домов, три из которых сгорели сразу после отказа собственников продать их по заниженной стоимости. Когда Александр включился в борьбу за «родовое гнездо» в Росгвардии ему прямо сказали, что он может пополнить ряды безработных, если продолжит судиться с властью.

После начались зимние митинги протеста, участвовать в разгоне которых у Александра не было никакого желания, и он положил написал заявление об увольнении по собственному желанию. Бывший росгвардеец Александр Знак рассказал в студии Дождя об этой истории подробнее.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Росгвардеец уволился и пообещал Путину сжечь форму в ответ на беззаконие (8 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.