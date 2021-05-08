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Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал на пять суток активистку панк-группы Pussy Riot Веронику Никульшину арестовали на пять суток. Об этом сообщает Avtozak Live со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к лидерам стран Евросоюза с призывом выслать как минимум по одному дипломату России в знак солидарности с чешскими властями. Об этом сообщает Чешское информационное агентство (CTK).

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Участницу Pussy Riot арестовали на пять суток. Премьер Чехии призвал высылать российских дипломатов (8 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.