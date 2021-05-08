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Дождь. Участницу Pussy Riot арестовали на пять суток. Премьер Чехии призвал высылать российских дипломатов 08.05.2021

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Телеканал Дождь 08.05.2021. Участницу Pussy Riot арестовали на пять суток. Премьер Чехии призвал высылать российских дипломатов
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Телеканал Дождь - Участницу Pussy Riot арестовали на пять суток. Премьер Чехии призвал высылать российских дипломатов (8 Мая 2021)

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Опубликовано: 8 Мая 2021

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал на пять суток активистку панк-группы Pussy Riot Веронику Никульшину арестовали на пять суток. Об этом сообщает Avtozak Live со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова.

 

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к лидерам стран Евросоюза с призывом выслать как минимум по одному дипломату России в знак солидарности с чешскими властями. Об этом сообщает Чешское информационное агентство (CTK).

 

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