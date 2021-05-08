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Время Белковского. Запрет на историю. Умер Лигачев. Развод Гейтса. Совет Зеленскому 08.05.2021

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Время Белковского 08.05.2021. Запрет на историю. Умер Лигачев. Развод Гейтса. Совет Зеленскому
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Время Белковского - Запрет на историю. Умер Лигачев. Развод Гейтса. Совет Зеленскому (8 Мая 2021)

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Опубликовано: 8 Мая 2021

Ведущие: Станислав Белковский

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В. В. ПУТИНА, ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ А. А. НАВАЛЬНОГО, ТАЙНА СМЕРТИ Е. К. ЛИГАЧЁВА.


Из важного.
- На смерть главнокомандующего.
- С кем воевать после его смерти?
- Подлинные цели СССР и нацистской Германии.
- Подлинные методы СССР и нацистской Германии.
- Большой [издательский] бизнес депутата Е. А. Ямпольской.
- КПРФ, ЛДПР и СР: их последние выборы в Думу.
- Выборы-2021: А. Я.  Невский против И. В. Сталина (Ф. Э. Дзержинского).
- Отравлен ли Е. К. Лигачёв ингибиторами холинэстеразы?
- Роль / интерес Г. А. Зюганова в смерти Е. К. Лигачёва.
- Роль / место Е. К. Лигачёва в формировании сегодняшней РФ-власти.
- «Эхо Москвы» как рассадник антисемитизма.
- Еврейство как социальная категория.
- Убийственные цифры. МВД РФ против РПЦ МП.
- Уйдёт ли Патриарх Кирилл Гундяев осенью 2021?
- Преемник Патриарха Кирилла: кино и немцы (французы).
- Как мы все готовимся к отключению SWIFT.
- Подлинная политическая стратегия А. А. Навального.
- Загадка / разгадка возвращения А. А. Навального 17 января 2021.
- Россия – Запад: решающая схватка за Восточную Европу.
- Взорвут ли западные спецслужбы РФ-склады в Приднестровье.
- ИИ Настоящий: почему В. В. Путин «болен искусственным интеллектом» (с).
- Решение «проблемы вагонетки» в РФ-условиях.
- ИИ Настоящий: упразднение Старости и пенсионной системы.
- Роль Covid19 в введении Безусловного базового дохода (ББД).
- Роль Covid19 в разводе Билла и Мелинды Гейтс.
- Роль китайских спецслужб в разводе Билла и Мелинды Гейтс.
- Война антиковидных вакцин: НИЦ им Гамалеи против «Вектора».
- Война антиковидных вакцин: камня на камне не останется.
- В. А. Зеленский и его полтавская битва.
- В. А. Зеленский. НЛП-технологии в сериале «Папик». «Папик» как геопсихологическое оружие.
- Рабинович: если я вернусь, не считайте меня коммунистом.
Музыкальная композиция: лучшее русское ко Дню Победы.

 

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