ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В. В. ПУТИНА, ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ А. А. НАВАЛЬНОГО, ТАЙНА СМЕРТИ Е. К. ЛИГАЧЁВА.



Из важного.

- На смерть главнокомандующего.

- С кем воевать после его смерти?

- Подлинные цели СССР и нацистской Германии.

- Подлинные методы СССР и нацистской Германии.

- Большой [издательский] бизнес депутата Е. А. Ямпольской.

- КПРФ, ЛДПР и СР: их последние выборы в Думу.

- Выборы-2021: А. Я. Невский против И. В. Сталина (Ф. Э. Дзержинского).

- Отравлен ли Е. К. Лигачёв ингибиторами холинэстеразы?

- Роль / интерес Г. А. Зюганова в смерти Е. К. Лигачёва.

- Роль / место Е. К. Лигачёва в формировании сегодняшней РФ-власти.

- «Эхо Москвы» как рассадник антисемитизма.

- Еврейство как социальная категория.

- Убийственные цифры. МВД РФ против РПЦ МП.

- Уйдёт ли Патриарх Кирилл Гундяев осенью 2021?

- Преемник Патриарха Кирилла: кино и немцы (французы).

- Как мы все готовимся к отключению SWIFT.

- Подлинная политическая стратегия А. А. Навального.

- Загадка / разгадка возвращения А. А. Навального 17 января 2021.

- Россия – Запад: решающая схватка за Восточную Европу.

- Взорвут ли западные спецслужбы РФ-склады в Приднестровье.

- ИИ Настоящий: почему В. В. Путин «болен искусственным интеллектом» (с).

- Решение «проблемы вагонетки» в РФ-условиях.

- ИИ Настоящий: упразднение Старости и пенсионной системы.

- Роль Covid19 в введении Безусловного базового дохода (ББД).

- Роль Covid19 в разводе Билла и Мелинды Гейтс.

- Роль китайских спецслужб в разводе Билла и Мелинды Гейтс.

- Война антиковидных вакцин: НИЦ им Гамалеи против «Вектора».

- Война антиковидных вакцин: камня на камне не останется.

- В. А. Зеленский и его полтавская битва.

- В. А. Зеленский. НЛП-технологии в сериале «Папик». «Папик» как геопсихологическое оружие.

- Рабинович: если я вернусь, не считайте меня коммунистом.

Музыкальная композиция: лучшее русское ко Дню Победы.

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