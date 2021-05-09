Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Последняя скрепа Кремля: сколько еще власти смогут использовать День Победы в своих интересах 08.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
  4. 1
Телеканал Дождь 08.05.2021. Последняя скрепа Кремля: сколько еще власти смогут использовать День Победы в своих интересах
09.05.2021 08.05.2021 08.05.2021 08.05.2021 08.05.2021 08.05.2021 08.05.2021 07.05.2021 07.05.2021 07.05.2021
Еще

Телеканал Дождь - Последняя скрепа Кремля: сколько еще власти смогут использовать День Победы в своих интересах (8 Мая 2021)

11 просмотров
2
1
Поделиться
1
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 9 Мая 2021

Большинство россиян назвали День Победы самым важным праздником страны. Это показал опрос сервиса поиска работы SuperJob, проведенный среди 1600 респондентов старше 18 лет. Почему 9 мая стал главной скрепой в путинской России? Поговорили об этом с политологом Аббасом Галлямовым.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Последняя скрепа Кремля: сколько еще власти смогут использовать День Победы в своих интересах (8 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Ничего
9 Мая 2021, 09:41
Святого для вас нет. Потомки власовцев?
Ответить
Голосуйте:
-
0
Новый ФОРУМ

Все ток-шоу