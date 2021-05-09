День Победы в России и за границей. Кто скрывает смертность от COVID? Никульшина о своем задержании

Росгвардеец уволился и пообещал Путину сжечь форму в ответ на беззаконие

Большинство россиян назвали День Победы самым важным праздником страны. Это показал опрос сервиса поиска работы SuperJob, проведенный среди 1600 респондентов старше 18 лет. Почему 9 мая стал главной скрепой в путинской России? Поговорили об этом с политологом Аббасом Галлямовым.

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