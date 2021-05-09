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Николай Стариков. День Победы – кто и зачем хочет приравнять Сталина к Гитлеру 09.05.2021

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Николай Стариков 09.05.2021. День Победы – кто и зачем хочет приравнять Сталина к Гитлеру
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Николай Стариков - День Победы – кто и зачем хочет приравнять Сталина к Гитлеру (9 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 9 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с проектом «Политраша», обсуждали темы, прежде всего, касающиеся настоящей истории Великой Отечественной войны.

 

— Что получается, если имя Сталина ставить рядом с именем Гитлера? 
— В чем заключалось понятие героизма для советского человека?
— О самопожертвовании и общем благе
— Великая отечественная война: кто воевал лучше?
— Как оценивают «сталинские» pепpеccии сегодня?

 

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