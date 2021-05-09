Экоактивисты NABU. Война в Европе и чемпион мира по шашкам

Как Запад обвиняет Путина и Сталина по одной методичке

В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с проектом «Политраша», обсуждали темы, прежде всего, касающиеся настоящей истории Великой Отечественной войны.

— Что получается, если имя Сталина ставить рядом с именем Гитлера?

— В чем заключалось понятие героизма для советского человека?

— О самопожертвовании и общем благе

— Великая отечественная война: кто воевал лучше?

— Как оценивают «сталинские» pепpеccии сегодня?

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