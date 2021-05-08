Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ, президента Таджикистана, а также народы Грузии и Украины; у Ржевского мемориала говорили о цене Победы и провели необыкновенную акцию; скончался член Политбюро и секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев; в Европе отдают дань памяти павшим за освобождение их от фашизма; между тем министр обороны Словакии назвал предателями тех, кто решил привезти на родину частицу Вечного огня; Первый канал готовится вновь удивить телезрителей во время трансляции Парада Победы; в эфире Первого канала военная драма «Подольские курсанты»; в проекте «Ровесники Победы» воспоминаниями делится актер Евгений Стеблов.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (8 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.