Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время в 21:00 08.05.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время в 21:00
Время в 21:00 08.05.2021
08.05.2021 07.05.2021 06.05.2021 05.05.2021 04.05.2021 03.05.2021 02.05.2021 01.05.2021 30.04.2021 29.04.2021
Еще

Время в 21:00 (8 Мая 2021)

13 просмотров
1
0
Поделиться
Время в 21:00
Время в 21:00
Подписаться

Опубликовано: 9 Мая 2021

Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ, президента Таджикистана, а также народы Грузии и Украины; у Ржевского мемориала говорили о цене Победы и провели необыкновенную акцию; скончался член Политбюро и секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев; в Европе отдают дань памяти павшим за освобождение их от фашизма; между тем министр обороны Словакии назвал предателями тех, кто решил привезти на родину частицу Вечного огня; Первый канал готовится вновь удивить телезрителей во время трансляции Парада Победы; в эфире Первого канала военная драма «Подольские курсанты»; в проекте «Ровесники Победы» воспоминаниями делится актер Евгений Стеблов.

 

Смотрите онлайн Время в 21:00 (8 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу