Соловьёв LIVE - Парад Победы. Красная площадь. Прямой эфир. 76 лет. Москва (9 Мая 2021)
Опубликовано: 9 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Блинкен приехал на Украину. YouTube против навальнистов. Подготовка к параду Победы. Спецэфир
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Следим за Парадом Победы в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войны в центре российской столицы. В студии - Гия Саралидзе.
С днём Победы!
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