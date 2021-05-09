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Соловьёв LIVE. Парад Победы. Красная площадь. Прямой эфир. 76 лет. Москва 09.05.2021

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Соловьёв LIVE 09.05.2021. Парад Победы. Красная площадь. Прямой эфир. 76 лет. Москва
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Соловьёв LIVE - Парад Победы. Красная площадь. Прямой эфир. 76 лет. Москва (9 Мая 2021)

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Опубликовано: 9 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Внимание! Говорит и показывает Москва! Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву!

 

Следим за Парадом Победы в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войны в центре российской столицы. В студии - Гия Саралидзе.

С днём Победы!

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Парад Победы. Красная площадь. Прямой эфир. 76 лет. Москва (9 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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