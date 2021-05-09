"Теперь должно быть ясно всякому – что такое капитализм, на сегодня скажем, что такое гитлеровский империализм. Вот почему идеи коммунизма, идеи, отрицающие несправедливость и признающие только одно – равное право для всех людей на жизнь, на отдых, на образование, становятся теперь и стали ведущими идеями для миллионов людей, и прежде всего советских людей, познавших на деле свободу и счастье человеческой жизни. Вот за такую жизнь умереть не страх."

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