Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Парад на Красной площади 360°. Прямая трансляция. НТВ 09.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 09.05.2021. Парад на Красной площади 360°. Прямая трансляция. НТВ
09.05.2021 09.05.2021 09.05.2021 09.05.2021 09.05.2021 09.05.2021 09.05.2021 09.05.2021 08.05.2021 04.05.2021
Еще

Видео - Парад на Красной площади 360°. Прямая трансляция. НТВ (9 Мая 2021)

12 просмотров
1
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 9 Мая 2021

Главный парад страны — парад на Красной площади в честь 76-й годовщины Великой Победы.  В этом году прямая трансляция парада впервые будет доступна в формате 360°. 

 

В смотре примут участие 37 пеших парадных расчетов, насчитывающих 12 тысяч человек, и более 190 единиц боевой техники, в том числе легендарные танки Т-34 и новейшие Т-14 «Армата», комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс».  

 

Смотрите онлайн Видео Парад на Красной площади 360°. Прямая трансляция. НТВ (9 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу