Главный парад страны — парад на Красной площади в честь 76-й годовщины Великой Победы. В этом году прямая трансляция парада впервые будет доступна в формате 360°.

В смотре примут участие 37 пеших парадных расчетов, насчитывающих 12 тысяч человек, и более 190 единиц боевой техники, в том числе легендарные танки Т-34 и новейшие Т-14 «Армата», комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс».

Смотрите онлайн Видео Парад на Красной площади 360°. Прямая трансляция. НТВ (9 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.