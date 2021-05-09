НАШ - Владимир Зеленский почтил подвиг украинцев, которые освободили страну от нацистов во Второй мировой (9 Мая 2021)
Опубликовано: 9 Мая 2021
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Володимир Зеленський вшанував подвиг українців, які захищали і звільняли нашу землю від нацистів у Другій світовій.
Він зазначив, що, перш за все, перемога над нацизмом — це подяка, яка не має кордонів, строків давності або географічного розподілу.
"Від покоління до покоління батьки розповідали про цю війну дітям, а дідусі - онукам. На жаль, з 2014-го все стало інакше. Тепер діти розповідають батькам, дідусям і бабусям про військові дії і відображеннях ворожих атак. Нехай героїзм наших предків дає силу новому поколінню українських військових, наших захисників ", - сказав президент.
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