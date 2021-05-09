Накануне Дня Победы я в очередной раз задумалась о том, как сейчас видит мое поколение войну. Фильмы, игры, СМИ показывают яркую картинку, которая сильно отличается от реальности. Я не знаю войны и не хочу узнать, но её знали мои прадеды, и от двух остались письма и дневники. На войну ушли все четверо, один не доехал до фронта (эшелон разбомбили), второй в 1942 потерял руку и вернулся домой калекой, третий прошел войну и не вернулся в семью, четвертый должен был 21 июня демобилизоваться, а утром сирены и отступление, война. От последнего остались дневники, и мне до сих пор тяжело их читать. Каждый раз наворачиваются слезы и съеживается все тело.

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