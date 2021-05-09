Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Парад Победы: как прошел, сколько стоил, кто приехал. Пожар машины на параде в Кемерово 09.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
  4. 1
Телеканал Дождь 09.05.2021. Парад Победы: как прошел, сколько стоил, кто приехал. Пожар машины на параде в Кемерово
09.05.2021 09.05.2021 08.05.2021 08.05.2021 08.05.2021 08.05.2021 08.05.2021 08.05.2021 07.05.2021 07.05.2021
Еще

Телеканал Дождь - Парад Победы: как прошел, сколько стоил, кто приехал. Пожар машины на параде в Кемерово (9 Мая 2021)

20 просмотров
1
3
Поделиться
1
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 9 Мая 2021

9 мая на Красной площади прошел парад, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Празднование прошло при участии президента России Владимира Путина. В своей речи президент говорил про попытки «недобитых карателей» переписать историю и «агрессивные планы» недругов по возрождению «идеологии нацистов».

 

Единственным иностранным лидером на параде был президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Кремль объяснил отказ приглашать иностранных гостей не юбилейной датой. Для проведения авиачасти власти разогнали тучи в Подмосковье.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Парад Победы: как прошел, сколько стоил, кто приехал. Пожар машины на параде в Кемерово (9 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Татьяна
9 Мая 2021, 17:20
Ядовитый дождь - гюрза отдыхает.
Ответить
Голосуйте:
-
0
Новый ФОРУМ

Все ток-шоу