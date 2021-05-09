Последняя скрепа Кремля: сколько еще власти смогут использовать День Победы в своих интересах

Парад Победы: как прошел, сколько стоил, кто приехал. Пожар машины на параде в Кемерово

9 мая на Красной площади прошел парад, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Празднование прошло при участии президента России Владимира Путина. В своей речи президент говорил про попытки «недобитых карателей» переписать историю и «агрессивные планы» недругов по возрождению «идеологии нацистов». Единственным иностранным лидером на параде был президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Кремль объяснил отказ приглашать иностранных гостей не юбилейной датой. Для проведения авиачасти власти разогнали тучи в Подмосковье.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Пропал главвврач больницы, где лечили Навального. Итоги парада Победы. Клип Линдеманна в Эрмитаж (9 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.