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Николай Стариков. Людмила Кисель-Загорская: как государство спасало своих детей в войну 09.05.2021

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Николай Стариков 09.05.2021. Людмила Кисель-Загорская: как государство спасало своих детей в войну
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Николай Стариков - Людмила Кисель-Загорская: как государство спасало своих детей в войну (9 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 9 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

Время неумолимо – каждую годовщину Победы встречает все меньшее число тех, кто воевал, кто жил в период Великой Отечественной войны. 
Дай Бог здоровья всем ветеранам и тем, кому удалось пережить самые страшные моменты и обеспечить победу в самой страшной войне в человеческой истории! 

 

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