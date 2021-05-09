Николай Стариков - Людмила Кисель-Загорская: как государство спасало своих детей в войну (9 Мая 2021)
Опубликовано: 9 Мая 2021
Ведущие: Николай Стариков
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Время неумолимо – каждую годовщину Победы встречает все меньшее число тех, кто воевал, кто жил в период Великой Отечественной войны.
Дай Бог здоровья всем ветеранам и тем, кому удалось пережить самые страшные моменты и обеспечить победу в самой страшной войне в человеческой истории!
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