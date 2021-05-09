Как Запад обвиняет Путина и Сталина по одной методичке

День Победы – кто и зачем хочет приравнять Сталина к Гитлеру

Время неумолимо – каждую годовщину Победы встречает все меньшее число тех, кто воевал, кто жил в период Великой Отечественной войны.

Дай Бог здоровья всем ветеранам и тем, кому удалось пережить самые страшные моменты и обеспечить победу в самой страшной войне в человеческой истории!

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