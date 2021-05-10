В Москве на Красной площади состоялся военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. По сути, Владимир Путин в одиночку принимал парад — из лидеров других государств приехал лишь президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Раньше много говорили о желании Путина создать «Ялту-2» — провести мировой саммит, аналогичный Ялтинской конференции в 1945-м, определившей текущей миропорядок. Но если у нас нет союзников и, оказывается, никогда не было — с кем тогда новое мироустройство обсуждать?



Политолог Глеб Павловский считает, что Путин чувствует себя брошенным и преданным, окруженным врагами и не имеющим союзников. «Это вообще поразительно. Сталин в ноябре 41-го года, в знаменитой речи на знаменитом параде, сравнивал положение России в Гражданскую войну и в эту войну и говорил — отличие в том, что у нас теперь есть союзники. Хотя еще не началась какая-то союзническая деятельность — поставки и все остальное. А у Путина союзников нет, это он о себе говорит, он говорит не о войне, и это был парад не для ветеранов, а для него лично», — добавил Павловский.

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