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Дождь. Заигрались в войну: чем опасны переодевание детей в гимнастерки и игрушечные автоматы 10.05.2021

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Телеканал Дождь 10.05.2021. Заигрались в войну: чем опасны переодевание детей в гимнастерки и игрушечные автоматы
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Телеканал Дождь - Заигрались в войну: чем опасны переодевание детей в гимнастерки и игрушечные автоматы (10 Мая 2021)

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Опубликовано: 10 Мая 2021

Из года в год все больше детей, в том числе дошкольного возраста, принимают активное участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию годовщины Победы. В детских садах, школах и на городских праздниках они примеряют военную форму, позируют с игрушечными автоматами, играют в Великую отечественную войну. Подробнее об этом — в материале Марфы Смирновой.

 

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