Парад Победы: как прошел, сколько стоил, кто приехал. Пожар машины на параде в Кемерово

«В голове у Путина слишком много одиночества»: Глеб Павловский о параде Победы

Из года в год все больше детей, в том числе дошкольного возраста, принимают активное участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию годовщины Победы. В детских садах, школах и на городских праздниках они примеряют военную форму, позируют с игрушечными автоматами, играют в Великую отечественную войну. Подробнее об этом — в материале Марфы Смирновой.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Заигрались в войну: чем опасны переодевание детей в гимнастерки и игрушечные автоматы (10 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.