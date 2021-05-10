Телеканал Дождь - Заигрались в войну: чем опасны переодевание детей в гимнастерки и игрушечные автоматы (10 Мая 2021)
Опубликовано: 10 Мая 2021
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Из года в год все больше детей, в том числе дошкольного возраста, принимают активное участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию годовщины Победы. В детских садах, школах и на городских праздниках они примеряют военную форму, позируют с игрушечными автоматами, играют в Великую отечественную войну. Подробнее об этом — в материале Марфы Смирновой.
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