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Утренний разворот. Баблоян и Курников. Кирилл Набутов. Леонид Гозман. Виктор Шендерович 10.05.2021

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Утренний разворот 10.05.2021. Баблоян и Курников. Кирилл Набутов. Леонид Гозман. Виктор Шендерович
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Утренний разворот - Баблоян и Курников. Кирилл Набутов. Леонид Гозман. Виктор Шендерович (10 Мая 2021)

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Опубликовано: 10 Мая 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Таиланд пытается спасти туристический сезон. Валерий Нечай, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге 

- «Эхономика». Владимир Левченко, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

- Ирина Баблоян о последствиях КОВИДа

- Исчезновение Министра здравоохранения Омской области. Илья Шепелин, ведущий программы Fake News на  телеканале «Дождь»  

- «Живой гвоздь». Кирилл Набутов, журналист и ведущий 

- Леонид Гозман, политик и психолог

- Читаем пьесу «Увидеть Солсбери». Виктор Шендерович, писатель.

 

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