Очередным кидком наградил истово прислуживающих ему укров передовой Евросоюз. Правительство незалежной державы до сих пор не получило ни единой из партий вакцин, обещанных господами из ЕС. Комик-гетман издал по этому поводу жалобное курлыканье, особенно смешное на фоне его же предыдущих бравурных заявлений.

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