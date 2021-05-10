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Политическая Россия. Евросоюз снова кинул Украину 10.05.2021

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Политическая Россия 10.05.2021. Евросоюз снова кинул Украину
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Политическая Россия - Евросоюз снова кинул Украину (10 Мая 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 10 Мая 2021

Очередным кидком наградил истово прислуживающих ему укров передовой Евросоюз. Правительство незалежной державы до сих пор не получило ни единой из партий вакцин, обещанных господами из ЕС. Комик-гетман издал по этому поводу жалобное курлыканье, особенно смешное на фоне его же предыдущих бравурных заявлений.

 

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