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Николай Стариков. День Победы, истоки Великой Отечественной войны, судьба наших в Германии 10.05.2021

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Николай Стариков 10.05.2021. День Победы, истоки Великой Отечественной войны, судьба наших в Германии
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Николай Стариков - День Победы, истоки Великой Отечественной войны, судьба наших в Германии (10 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 10 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

- Кто позволил Гитлеру начать войну
- О союзниках СССР во Второй Мировой войне
- Об обмене гражданами с Германией в начале войны
- Вернётся ли советское образование
- Почему Россия слушается ВОЗ
- Какой должна быть зарплата у депутата 
- В чем смысл жизни
- Когда наступит «новый порядок»
- Есть ли сегодня угроза начала войны
- Будет ли достроен Северный поток-2
- Об укрупнении регионов России
- Для чего нужен Парад Победы
- Об информационном обществе и его законах
- О покушении на Шеварднадзе в 1998 году
- Есть ли решение украинского вопроса 
- Могут ли Россия и Белоруссия полностью объединиться
- Что такое МИ-6
- Почему идеология в России запрещена 
- Про стихи о Великой Отечественной войне 
- Когда на Лубянку вернут памятник Дзержинскому 
- О вакцинации от коронавируса в России и за рубежом
- Почему нельзя стесняться имени Сталина 
- О памятнике итальянским фашистам в Воронеже.

 

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