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Анатолий Шарий. Теперь вас всех посадят или ГУЛАГ Зеленского 10.05.2021

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Анатолий Шарий 10.05.2021. Теперь вас всех посадят или ГУЛАГ Зеленского
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Анатолий Шарий - Теперь вас всех посадят или ГУЛАГ Зеленского (10 Мая 2021)

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Анатолий Шарий
Анатолий Шарий
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Опубликовано: 10 Мая 2021

Ведущие: Анатолий Шарий

- Что такое спец досудебное расследование 
- Силовики писали закон под себя
- Повестки теперь надо искать на сайте Генпрокуратуры
- Если ты на Донбассе или в России - тебе конец
- Интерпол отказывает Украине в международном розыске
- Про новую процедуру СПД, что поменялось
- Новые основания для заочного осуждения
- Закон действует на события, которые имели место в прошлом
- Как нардепы обезопасили себя от преследований 
- Обвинительные приговоры обжаловать невозможно
- Как закон противоречит Минской конвенции
- Это все до первого решения ЕСПЧ
- Судить будут по геотегу на Одноклассниках!
- Про новый тип вручения повесток
- Новый порядок для определенных территорий
- Может ли подозреваемый участвовать в судебном процессе?
- Это мусор и макулатура без логики, смысла и правды, а не уголовное производство
- Те, кто писали этот "закон", проигнорировали его критику
- Что делать с тупицами в Верховной Раде.

 

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