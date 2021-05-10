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Дождь. Министр здравоохранения Омской области Мураховский нашелся. Хакеров из России обвинили в атаке в США 10.05.2021

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Телеканал Дождь 10.05.2021. Министр здравоохранения Омской области Мураховский нашелся. Хакеров из России обвинили в атаке в США
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Телеканал Дождь - Министр здравоохранения Омской области Мураховский нашелся. Хакеров из России обвинили в атаке в США (10 Мая 2021)

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Опубликовано: 10 Мая 2021

Глава омского Минздрава и бывший главврач больницы, куда доставили Навального, найден живым после трех дней поисков. Об этом сообщили в правительстве Омской области. 

 

7 мая американский трубопровод, доставляющий нефтепродукты из Техаса на Восточное побережье, подвергся кибератаке, в результате которой его работа была полностью остановлена. CNN, AP, Bloomberg и The Wall Street Journal связали эту атаку с криминальной группировкой под названием DarkSide. Она из России и известна тем, что атакует крупные компании, а полученные от них деньги жертвует на благотворительность.

 

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