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Глава омского Минздрава и бывший главврач больницы, куда доставили Навального, найден живым после трех дней поисков. Об этом сообщили в правительстве Омской области.

7 мая американский трубопровод, доставляющий нефтепродукты из Техаса на Восточное побережье, подвергся кибератаке, в результате которой его работа была полностью остановлена. CNN, AP, Bloomberg и The Wall Street Journal связали эту атаку с криминальной группировкой под названием DarkSide. Она из России и известна тем, что атакует крупные компании, а полученные от них деньги жертвует на благотворительность.

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