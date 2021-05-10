Марафон. 9 травня під забороною святкування. Про що говорив Зеленський з Блінкеном

День Победы. Прямой эфир. Возложение цветов в Парке Славы

В ефірі телеканалу НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

– Чи зможе Україна вступити В ЄС та НАТО;

– Підсумки 9 травня;

– Плівки Медведєва за Пушиліним;

– Вакцинація в Україні;

– "Укрзалізниця". Дружина Сергія Лещенка.

Гості студії:

I ЧАСТИНА

– Воля Володимир, політолог-міжнародник, магістр державного управління, соціолог

– Качний Олександр, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя”

– Камельчук Юрій, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Івасюк Валерій, радник Президента України 2009-2010 рр. (політичний аналітик, заступник міністра охорони здоров'я (2007-2008рр.), радник президента В. Ющенка,)

II ЧАСТИНА

– Раімов Дмитро, політтехнолог, екс-радник Міністра охорони здоров'я.

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