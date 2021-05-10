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НАШ. Марафон. Итоги 9 мая. Когда Украина вступит в ЕС и НАТО. Медведев и Пушилин 10.05.2021

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НАШ 10.05.2021. Марафон. Итоги 9 мая. Когда Украина вступит в ЕС и НАТО. Медведев и Пушилин
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НАШ - Марафон. Итоги 9 мая. Когда Украина вступит в ЕС и НАТО. Медведев и Пушилин (10 Мая 2021)

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Опубликовано: 10 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:
– Чи зможе Україна вступити В ЄС та НАТО;  
– Підсумки 9 травня;
– Плівки Медведєва за Пушиліним;
– Вакцинація в Україні;
– "Укрзалізниця". Дружина Сергія Лещенка.

 

Гості студії:
I ЧАСТИНА
– Воля Володимир, політолог-міжнародник, магістр державного управління,  соціолог  
– Качний Олександр, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя” 
– Камельчук Юрій, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Івасюк Валерій, радник Президента України 2009-2010 рр. (політичний аналітик, заступник міністра охорони здоров'я (2007-2008рр.), радник президента В. Ющенка,)

II ЧАСТИНА
– Раімов Дмитро, політтехнолог, екс-радник Міністра охорони здоров'я.

 

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