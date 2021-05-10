НАШ - Марафон. Итоги 9 мая. Когда Украина вступит в ЕС и НАТО. Медведев и Пушилин (10 Мая 2021)
Опубликовано: 10 Мая 2021
Владимир Зеленский почтил подвиг украинцев, которые освободили страну от нацистов во Второй мировой
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В ефірі телеканалу НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
Обговорювані теми:
– Чи зможе Україна вступити В ЄС та НАТО;
– Підсумки 9 травня;
– Плівки Медведєва за Пушиліним;
– Вакцинація в Україні;
– "Укрзалізниця". Дружина Сергія Лещенка.
Гості студії:
I ЧАСТИНА
– Воля Володимир, політолог-міжнародник, магістр державного управління, соціолог
– Качний Олександр, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя”
– Камельчук Юрій, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Івасюк Валерій, радник Президента України 2009-2010 рр. (політичний аналітик, заступник міністра охорони здоров'я (2007-2008рр.), радник президента В. Ющенка,)
II ЧАСТИНА
– Раімов Дмитро, політтехнолог, екс-радник Міністра охорони здоров'я.
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