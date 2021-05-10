Киберпреступники из группировки DarkSide заблокировали компьютерные системы и похитили 100 гигабайт данных оператора Colonial Pipeline. Эта компания транспортирует от Мексиканского залива около 2.5 миллионов баррелей нефтепродуктов в сутки. Bloomberg предупреждает о возможных перебоях с топливом. Поставщики уже ищут альтернативные способы доставки, чтобы избежать дефицита, в том числе в Атланте и Нью-Йорке.

Группировку DarkSide называют «современными Робин Гудами». Она известна тем, что атакует крупные компании, с которых потом требует выкуп за разблокировку данных. В своем «пресс-релизе», выпущенном осенью 2020 года, DarkSide пообещала не атаковать больницы, школы, университеты и некоммерческие организации — только компании, которые могут позволить себе заплатить выкуп. Часть средств, полученных в результате кибератак, хакеры отдают на благотворительность. Как нынешняя атака могла парализовать работу столь крупного нефтепровода, и ждет ли штаты топливный кризис? Обсудили эту тему с партнером консалтингового агентства RusEnergy Михаилом Крутихиным.

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