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Политическая Россия. США и Чехия договорились вместе покарать Россию 10.05.2021

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Политическая Россия 10.05.2021. США и Чехия договорились вместе покарать Россию
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Политическая Россия - США и Чехия договорились вместе покарать Россию (10 Мая 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 10 Мая 2021

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем обсудил ситуацию вокруг отношений Москвы и Праги. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье пресс-релизе Госдепартамента.

 

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чехией в ее смелом ответе на подрывные и смертоносные действия РФ на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер Бабиш согласились с необходимостью дальнейшего единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России", - утверждается в сообщении.

 

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