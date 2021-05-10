Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем обсудил ситуацию вокруг отношений Москвы и Праги. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье пресс-релизе Госдепартамента.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чехией в ее смелом ответе на подрывные и смертоносные действия РФ на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер Бабиш согласились с необходимостью дальнейшего единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России", - утверждается в сообщении.

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