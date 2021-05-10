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Соловьёв LIVE. Кейс «Навальный». Кто вы, мистер Грозев? Сосновский. Карнаухов. СК 10.05.2021

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Соловьёв LIVE 10.05.2021. Кейс «Навальный». Кто вы, мистер Грозев? Сосновский. Карнаухов. СК
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Соловьёв LIVE - Кейс «Навальный». Кто вы, мистер Грозев? Сосновский. Карнаухов. СК (10 Мая 2021)

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Опубликовано: 10 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Внимание! На дежурстве — «СК» с Александром Сосновским и Сергеем Карнауховым!

- Кейс «Навальный»
- Кто вы, мистер Грозев?

Расскажем про известные и совершенно новые факты дела берлинского пациента и его главного «расследователя».

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Кейс «Навальный». Кто вы, мистер Грозев? Сосновский. Карнаухов. СК (10 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Гость
10 Мая 2021, 23:13
Ребята, почему вы будто бы оправдываетесь, что опять про Навального приходится говорить?))) Сколько вам надо, столько и говорите. И большое спасибо за вашу работу! И хорошо бы уже шпионку певчих уже прищучить, поганку этакую.
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