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Дождь. Союз «ЕдРа» и «Добровольцев Донбасса». Путин и прививка от COVID. «Русские хакеры» из DarkSide 10.05.2021

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Телеканал Дождь 10.05.2021. Союз «ЕдРа» и «Добровольцев Донбасса». Путин и прививка от COVID. «Русские хакеры» из DarkSide
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Телеканал Дождь - Союз «ЕдРа» и «Добровольцев Донбасса». Путин и прививка от COVID. «Русские хакеры» из DarkSide (10 Мая 2021)

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Опубликовано: 10 Мая 2021

Политическая партия "Единая Россия" заключила соглашение с Союзом добровольцев Донбасса, которое позволит активно развивать участие добровольцев во внутриполитической жизни России, сообщил журналистам секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

 

Президент России Владимир Путин рассказал о результате вакцинации от коронавируса. По словам президента, «результат позитивный», а коэффициент позитивности (показатель теста на антитела) составил 15. При этом Путин не рассказал, прививку какого производителя он себе поставил.

 

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