Телеканал Дождь - Союз «ЕдРа» и «Добровольцев Донбасса». Путин и прививка от COVID. «Русские хакеры» из DarkSide (10 Мая 2021)
Опубликовано: 10 Мая 2021
Почему кибератаку на нефтепровод в США связали с «русскими хакерами» и стоит ли ждать новых санкций
Министр здравоохранения Омской области Мураховский нашелся. Хакеров из России обвинили в атаке в США
Еще
Политическая партия "Единая Россия" заключила соглашение с Союзом добровольцев Донбасса, которое позволит активно развивать участие добровольцев во внутриполитической жизни России, сообщил журналистам секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.
Президент России Владимир Путин рассказал о результате вакцинации от коронавируса. По словам президента, «результат позитивный», а коэффициент позитивности (показатель теста на антитела) составил 15. При этом Путин не рассказал, прививку какого производителя он себе поставил.
Смотрите онлайн Телеканал Дождь Союз «ЕдРа» и «Добровольцев Донбасса». Путин и прививка от COVID. «Русские хакеры» из DarkSide (10 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.