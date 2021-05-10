«В голове у Путина слишком много одиночества»: Глеб Павловский о параде Победы

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Министр здравоохранения Омской области Мураховский нашелся. Хакеров из России обвинили в атаке в США

Почему кибератаку на нефтепровод в США связали с «русскими хакерами» и стоит ли ждать новых санкций

Политическая партия "Единая Россия" заключила соглашение с Союзом добровольцев Донбасса, которое позволит активно развивать участие добровольцев во внутриполитической жизни России, сообщил журналистам секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Президент России Владимир Путин рассказал о результате вакцинации от коронавируса. По словам президента, «результат позитивный», а коэффициент позитивности (показатель теста на антитела) составил 15. При этом Путин не рассказал, прививку какого производителя он себе поставил.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Союз «ЕдРа» и «Добровольцев Донбасса». Путин и прививка от COVID. «Русские хакеры» из DarkSide (10 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.