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НАШ. Важливе. Лукашенко і Путін обговорили Україну. Шлях України в НАТО та ЄС 10.05.2021

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НАШ 10.05.2021. Важливе. Лукашенко і Путін обговорили Україну. Шлях України в НАТО та ЄС
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НАШ - Важливе. Лукашенко і Путін обговорили Україну. Шлях України в НАТО та ЄС (10 Мая 2021)

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Опубликовано: 10 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:
– Юрій Бойко, співголова політичної фракції ""Опозиційної платформи - За життя"" 
– Павло Фролов, народний депутат, фракція «Слуга народу»
– Сергій Хлань, народний депутат України VIII скл. 
– Сергій Джердж, голова громадської ліги "Україна-НАТО"
– Дмитро Корнійчук, політичний експерт
– Ганна Герман, народний депутат України V, VI скликань
– Анатолій Бурміч, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

 

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