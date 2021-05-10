День Победы. Прямой эфир. Возложение цветов в Парке Славы

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Юрій Бойко, співголова політичної фракції ""Опозиційної платформи - За життя""

– Павло Фролов, народний депутат, фракція «Слуга народу»

– Сергій Хлань, народний депутат України VIII скл.

– Сергій Джердж, голова громадської ліги "Україна-НАТО"

– Дмитро Корнійчук, політичний експерт

– Ганна Герман, народний депутат України V, VI скликань

– Анатолій Бурміч, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

Смотрите онлайн НАШ Важливе. Лукашенко і Путін обговорили Україну. Шлях України в НАТО та ЄС (10 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.