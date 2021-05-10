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НАШ. "МЕЖА". Подвиг ветеранов – чья была Победа 10.05.2021

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НАШ 10.05.2021. "МЕЖА". Подвиг ветеранов – чья была Победа
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НАШ - "МЕЖА". Подвиг ветеранов – чья была Победа (10 Мая 2021)

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Опубликовано: 10 Мая 2021

В эфире телеканала НАШ — ток-шоу "МЕЖА" с Владимиром Полуевым и Анной Степанец.

Гости студии:
–  Елена Бондаренко, народный депутат Украины V-VII ст.
–  Валентин Гладких, политолог
– Александр Лазарев, политолог
– Тарас Чорновил, народный депутат предыдущих созывов
– Александра Решмедилова, политолог
–  Святослав Пискун, генеральный прокурор Украины 2002-2003, 2005, 2007 гг., глава Союза юристов Украины
–  Кирилл Куликов, народный депутат VI ст., Руководитель бюро Интерпола Украины (2005-2007)

 

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