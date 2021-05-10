День Победы. Прямой эфир. Возложение цветов в Парке Славы

Владимир Зеленский почтил подвиг украинцев, которые освободили страну от нацистов во Второй мировой

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В эфире телеканала НАШ — ток-шоу "МЕЖА" с Владимиром Полуевым и Анной Степанец.

Гости студии:

– Елена Бондаренко, народный депутат Украины V-VII ст.

– Валентин Гладких, политолог

– Александр Лазарев, политолог

– Тарас Чорновил, народный депутат предыдущих созывов

– Александра Решмедилова, политолог

– Святослав Пискун, генеральный прокурор Украины 2002-2003, 2005, 2007 гг., глава Союза юристов Украины

– Кирилл Куликов, народный депутат VI ст., Руководитель бюро Интерпола Украины (2005-2007)

Смотрите онлайн НАШ "МЕЖА". Подвиг ветеранов – чья была Победа (10 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.