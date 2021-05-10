НАШ - "МЕЖА". Подвиг ветеранов – чья была Победа (10 Мая 2021)
Опубликовано: 10 Мая 2021
Владимир Зеленский почтил подвиг украинцев, которые освободили страну от нацистов во Второй мировой
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В эфире телеканала НАШ — ток-шоу "МЕЖА" с Владимиром Полуевым и Анной Степанец.
Гости студии:
– Елена Бондаренко, народный депутат Украины V-VII ст.
– Валентин Гладких, политолог
– Александр Лазарев, политолог
– Тарас Чорновил, народный депутат предыдущих созывов
– Александра Решмедилова, политолог
– Святослав Пискун, генеральный прокурор Украины 2002-2003, 2005, 2007 гг., глава Союза юристов Украины
– Кирилл Куликов, народный депутат VI ст., Руководитель бюро Интерпола Украины (2005-2007)
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