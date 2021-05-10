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Время в 21:00 10.05.2021

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Время в 21:00 10.05.2021
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Время в 21:00 (10 Мая 2021)

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Опубликовано: 10 Мая 2021

Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин о ситуации с коронавирусом, прививках и своем иммунитете; прививочная кампания идет во всех регионах; в День Победы героев чествовали и далеко за пределами России; соревнования по хоккею, которые в ближайшие годы будет принимать Россия, обсудили Владимир Путин и Рене Фазель; знаковое письмо отправлено президенту Франции; за последние три часа из cектора Газа было выпущено более 45 снарядов; Илон Маск попробовал себя в новом амплуа; Владиславу Листьеву сегодня исполнилось бы 65; на Первом канале продолжение мелодрамы «Ничто не случается дважды».

 

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