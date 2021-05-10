Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин о ситуации с коронавирусом, прививках и своем иммунитете; прививочная кампания идет во всех регионах; в День Победы героев чествовали и далеко за пределами России; соревнования по хоккею, которые в ближайшие годы будет принимать Россия, обсудили Владимир Путин и Рене Фазель; знаковое письмо отправлено президенту Франции; за последние три часа из cектора Газа было выпущено более 45 снарядов; Илон Маск попробовал себя в новом амплуа; Владиславу Листьеву сегодня исполнилось бы 65; на Первом канале продолжение мелодрамы «Ничто не случается дважды».

Смотрите онлайн Время в 21:00 (10 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.