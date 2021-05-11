Утренний разворот - Баблоян и Курников. Что происходит в Иерусалиме. Пархоменко. Шендерович (11 Мая 2021)
Опубликовано: 11 Мая 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Кирилл Набутов. Леонид Гозман. Виктор Шендерович 10.05.2021
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В эфире Максима Курникова и Ирины Баблоян:
- На связи Урал! Дмитрий Колезев, издатель «It’s My Сity»
- Конфликт в Иерусалиме. Что происходит? Татьяна Носенко, ведущий научный сотрудник отдел изучения Израиля и еврейских общин Института Востоковедения РАН
- «Живой гвоздь». Сергей Пархоменко, журналист
- Кому отдаёт власть Лукашенко? Артём Шрайбман, политический обозреватель
- «Увидеть Солсбери» Часть II. Виктор Шендерович, писатель.
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