В эфире Максима Курникова и Ирины Баблоян:

- На связи Урал! Дмитрий Колезев, издатель «It’s My Сity»

- Конфликт в Иерусалиме. Что происходит? Татьяна Носенко, ведущий научный сотрудник отдел изучения Израиля и еврейских общин Института Востоковедения РАН

- «Живой гвоздь». Сергей Пархоменко, журналист

- Кому отдаёт власть Лукашенко? Артём Шрайбман, политический обозреватель

- «Увидеть Солсбери» Часть II. Виктор Шендерович, писатель.

Смотрите онлайн Утренний разворот Баблоян и Курников. Что происходит в Иерусалиме. Пархоменко. Шендерович (11 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.