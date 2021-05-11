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Утренний разворот. Баблоян и Курников. Что происходит в Иерусалиме. Пархоменко. Шендерович 11.05.2021

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Утренний разворот 11.05.2021. Баблоян и Курников. Что происходит в Иерусалиме. Пархоменко. Шендерович
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Утренний разворот - Баблоян и Курников. Что происходит в Иерусалиме. Пархоменко. Шендерович (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 11 Мая 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Максима Курникова и Ирины Баблоян:

- На связи Урал! Дмитрий Колезев, издатель «It’s My Сity»

- Конфликт в Иерусалиме. Что происходит? Татьяна Носенко, ведущий научный сотрудник отдел изучения Израиля и еврейских общин Института Востоковедения РАН

- «Живой гвоздь». Сергей Пархоменко, журналист

- Кому отдаёт власть Лукашенко? Артём Шрайбман, политический обозреватель

- «Увидеть Солсбери» Часть II. Виктор Шендерович, писатель.

 

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