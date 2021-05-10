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В Грузии председателя оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанора Мелию освободили из-под стражи после внесенного Европейским фондом залога. Его арестовали еще в феврале и фактически обвинили в организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года в ходе антироссийской акции протеста, по следам визита в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Сначала политика не задерживали, но после участия в новых протестах после выборов и отказа выплачивать назначенный повторно денежный залог в 70 тысяч лари (около 20 тысяч долларов), его все таки посадили в колонию. А теперь по решению суда освободили. Европейский фонд за демократию заплатил залог за Мелию 40 тысяч долларов.

Что же будет с оппозиционным политиком теперь, а также как это дело влияет на правящую партию и возможность досрочных парламентских выборов в стране? Обсудили эту тему с Михаилом Саакашвили, основателем партии «Единое национальное движение».

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «В Грузии восстановится демократия»: Саакашвили рассказал, зачем ЕС выкупил главу его партии (10 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.