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Дождь. Что не так с данными Путина о вакцинации и сколько россиян привились от коронавируса на самом деле 11.05.2021

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Телеканал Дождь 11.05.2021. Что не так с данными Путина о вакцинации и сколько россиян привились от коронавируса на самом деле
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Телеканал Дождь - Что не так с данными Путина о вакцинации и сколько россиян привились от коронавируса на самом деле (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 11 Мая 2021

10 мая президент России Владимир Путин рассказал о результате вакцинации от коронавируса. По словам главы государства, у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу, а именно коэффициент позитивности (показатель теста на антитела) составил 15. Президент заявил, что прививку от коронавируса в России уже сделали 21,5 миллиона человек. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила о 13,4 миллионаов привитых с стране. Обсудили тему вакцинации с генеральным директором контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», врачом-иммунологом Николаем Крючковым.

 

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