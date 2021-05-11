Почему кибератаку на нефтепровод в США связали с «русскими хакерами» и стоит ли ждать новых санкций

10 мая президент России Владимир Путин рассказал о результате вакцинации от коронавируса. По словам главы государства, у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу, а именно коэффициент позитивности (показатель теста на антитела) составил 15. Президент заявил, что прививку от коронавируса в России уже сделали 21,5 миллиона человек. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила о 13,4 миллионаов привитых с стране. Обсудили тему вакцинации с генеральным директором контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», врачом-иммунологом Николаем Крючковым.

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