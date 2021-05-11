Телеканал Дождь - Как сепаратисты Донбасса идут в Думу под крылом «Единой России» (11 Мая 2021)
Опубликовано: 11 Мая 2021
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Союзом добровольцев Донбасса подписал соглашение о сотрудничестве с партией власти «Единой Россией», которое позволит активно развивать участие добровольцев во внутриполитической жизни России. Появятся представители ДНР в Государственной думе, выясняла Марфа Смирнова.
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