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Вечер с Соловьевым. "Обитель": к этой истории нужно отнестись "со сложным чувством" 11.05.2021

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Видео 11.05.2021. Вечер с Соловьевым. "Обитель": к этой истории нужно отнестись "со сложным чувством"
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Видео - Вечер с Соловьевым. "Обитель": к этой истории нужно отнестись "со сложным чувством" (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 11 Мая 2021

Телеканал "Россия 1" начал показ телесериала "Обитель" по роману Захара Прилепина. В эфире политического ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" автор объяснил, почему нужно смотреть этот фильм.

 

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