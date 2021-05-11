Парад Победы в Москве: онлайн-трансляция с Красной площади. Царьград

Телеканал "Россия 1" начал показ телесериала "Обитель" по роману Захара Прилепина. В эфире политического ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" автор объяснил, почему нужно смотреть этот фильм.

Смотрите онлайн Видео Вечер с Соловьевым. "Обитель": к этой истории нужно отнестись "со сложным чувством" (11 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.