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Вечер с Соловьевым. Речь Зеленского на 9 мая поразила своим кощунством 11.05.2021

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Видео 11.05.2021. Вечер с Соловьевым. Речь Зеленского на 9 мая поразила своим кощунством
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Видео - Вечер с Соловьевым. Речь Зеленского на 9 мая поразила своим кощунством (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 11 Мая 2021

Обращение Владимира Зеленского к народу Украины с поздравительной речью в День Победы свидетельствует об абсолютном незнании истории президентом Незалежной. Политолог Владимир Корнилов в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" проанализировал речь Зеленского, найдя грубейшие ошибки практически в каждой фразе.

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