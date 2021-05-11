Видео - Вечер с Соловьевым. Речь Зеленского на 9 мая поразила своим кощунством (11 Мая 2021)
Опубликовано: 11 Мая 2021
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Обращение Владимира Зеленского к народу Украины с поздравительной речью в День Победы свидетельствует об абсолютном незнании истории президентом Незалежной. Политолог Владимир Корнилов в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" проанализировал речь Зеленского, найдя грубейшие ошибки практически в каждой фразе.
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