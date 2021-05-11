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Вечер с Соловьевым. "Обитель": к этой истории нужно отнестись "со сложным чувством"

Обращение Владимира Зеленского к народу Украины с поздравительной речью в День Победы свидетельствует об абсолютном незнании истории президентом Незалежной. Политолог Владимир Корнилов в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" проанализировал речь Зеленского, найдя грубейшие ошибки практически в каждой фразе.

Смотрите онлайн Видео Вечер с Соловьевым. Речь Зеленского на 9 мая поразила своим кощунством (11 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.