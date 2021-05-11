День Победы – кто и зачем хочет приравнять Сталина к Гитлеру

Людмила Кисель-Загорская: как государство спасало своих детей в войну

В новом выпуске видеоблога речь зашла о попытках фальсификации истории Второй Мировой войны, которые в последние десятилетия не просто участились, а вышли на совершенно новый уровень по откровенной наглости и безнаказанности.

- Когда началась фальсификация истории Второй Мировой войны

- Об исторических аналогиях

- Как Советский Союз боролся с фальсификацией истории

- Когда активизировались попытки фальсифицировать историю Второй Мировой войны.

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