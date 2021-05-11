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Николай Стариков. Фальсификации истории Второй Мировой войны 11.05.2021

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Николай Стариков 11.05.2021. Фальсификации истории Второй Мировой войны
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Николай Стариков - Фальсификации истории Второй Мировой войны (11 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 11 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога речь зашла о попытках фальсификации истории Второй Мировой войны, которые в последние десятилетия не просто участились, а вышли на совершенно новый уровень по откровенной наглости и безнаказанности.

 

- Когда началась фальсификация истории Второй Мировой войны
- Об исторических аналогиях
- Как Советский Союз боролся с фальсификацией истории
- Когда активизировались попытки фальсифицировать историю Второй Мировой войны.

 

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