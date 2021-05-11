Вечер с Соловьевым. "Обитель": к этой истории нужно отнестись "со сложным чувством"

Украинской молодежи совершенно сознательно в искаженном виде преподают историю, в частности, речь идет о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Такое мнение в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" высказал советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник. "Создание каши в голове – принципиальная позиция власти, они это делают специально. Именно поэтому в стране УПА (организация запрещена в РФ) считают героем и доминирует идеология меньшинства", – пояснил эксперт.

Смотрите онлайн Видео Вечер с Соловьевым. Мирошник: власти Украины намеренно "пудрят мозги" подрастающему поколению (11 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.