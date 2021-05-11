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Вечер с Соловьевым. Мирошник: власти Украины намеренно "пудрят мозги" подрастающему поколению 11.05.2021

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Видео 11.05.2021. Вечер с Соловьевым. Мирошник: власти Украины намеренно "пудрят мозги" подрастающему поколению
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Видео - Вечер с Соловьевым. Мирошник: власти Украины намеренно "пудрят мозги" подрастающему поколению (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 11 Мая 2021

Украинской молодежи совершенно сознательно в искаженном виде преподают историю, в частности, речь идет о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Такое мнение в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" высказал советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник. "Создание каши в голове – принципиальная позиция власти, они это делают специально. Именно поэтому в стране УПА (организация запрещена в РФ) считают героем и доминирует идеология меньшинства", – пояснил эксперт.

 

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