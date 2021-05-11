На связи с PolitRussia Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.

- Правда ли, что «мир замер в ожидании встречи Путина с Байденом»?

- Об очередном иске экологов против строительства СП-2

- Зачем Россию обвиняют без доказательств?

- Почему Сербия не поддержала санкции Брюсселя против России?

- О вступлении Украины в НАТО.

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