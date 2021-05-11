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Политическая Россия. Путин сделает Байдену одолжение, если с ним встретится 11.05.2021

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Политическая Россия 11.05.2021. Путин сделает Байдену одолжение, если с ним встретится
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Политическая Россия - Путин сделает Байдену одолжение, если с ним встретится (11 Мая 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 11 Мая 2021

На связи с PolitRussia Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.

 

- Правда ли, что «мир замер в ожидании встречи Путина с Байденом»?
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- Почему Сербия не поддержала санкции Брюсселя против России?
- О вступлении Украины в НАТО.

 

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