В результате стрельбы в казанской школе № 175 погибли семеро учеников и учитель. 21 человек пострадали, 16 из них получили огнестрельные ранения. 6 детей находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Террорист, который устроил стрельбу арестован. Ему 19 лет и, как сообщается, действовал он в одиночку. На его имя имелось зарегистрированное оружие. По сообщениям очевидцев перед началом стрельбы был слышен взрыв.

Смотрите онлайн 60 минут Специальный выпуск. В результате нападения на школу в Казани погибли 7 детей и учитель (11 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.