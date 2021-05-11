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60 минут. Специальный выпуск. В результате нападения на школу в Казани погибли 7 детей и учитель 11.05.2021

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60 минут 11.05.2021. Специальный выпуск. В результате нападения на школу в Казани погибли 7 детей и учитель
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60 минут - Специальный выпуск. В результате нападения на школу в Казани погибли 7 детей и учитель (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 11 Мая 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

В результате стрельбы в казанской школе № 175 погибли семеро учеников и учитель. 21 человек пострадали, 16 из них получили огнестрельные ранения. 6 детей находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Террорист, который устроил стрельбу арестован. Ему 19 лет и, как сообщается, действовал он в одиночку. На его имя имелось зарегистрированное оружие. По сообщениям очевидцев перед началом стрельбы был слышен взрыв.

 

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