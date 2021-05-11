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Нападение на казанскую гимназию №175. Что известно:

- По официальным данным, при стрельбе погибли семеро школьников восьмого класса - четыре мальчика и три девочки - и учитель. По данным информационных агентств, общее число погибших достигло 11 человек

- 16 человек госпитализированы. Общее число пострадавших, по разным данным, достигает 32 человек

- Двое из погибших в Казани школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже

- По официальным данным, стрелял один человек. Ему 19 лет, президент Татарстана Рустам Минниханов назвал его террористом.

- Спецслужбы задержали 19-летнего Ильяза Галявиева.

- Агентства сообщали также о втором стрелявшем в гимназии №175. По данным ТАСС, его убили при штурме. Официально эта информация не подтверждается.

- Оружие у устроившего стрельбу в школе в Казани было зарегистрировано официально, рассказал президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

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