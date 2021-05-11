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Время покажет. "Буду убивать биомусор": казанский стрелок вел телеграм-канал, где призывал к массовой расправе 11.05.2021

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Видео 11.05.2021. Время покажет. "Буду убивать биомусор": казанский стрелок вел телеграм-канал, где призывал к массовой расправе
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Видео - Время покажет. "Буду убивать биомусор": казанский стрелок вел телеграм-канал, где призывал к массовой расправе (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 11 Мая 2021

В Казани студент четвертого курса колледжа Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в гимназии № 175. Молодой человек предупредил о готовящемся преступлении в своем телеграм-канале.

 

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