Вечер с Соловьевым. Речь Зеленского на 9 мая поразила своим кощунством

Вечер с Соловьевым. Какую историю пытается сделать Путин. К Путину есть масса вопросов

В Казани студент четвертого курса колледжа Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в гимназии № 175. Молодой человек предупредил о готовящемся преступлении в своем телеграм-канале.

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