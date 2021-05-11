НАШ - Марафон. Донбасс - эскалация конфликта. Годовщина псевдореферендума (11 Мая 2021)
Опубликовано: 11 Мая 2021
Владимир Зеленский почтил подвиг украинцев, которые освободили страну от нацистов во Второй мировой
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В ефірі телеканалу НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
Обговорювані теми:
1 - Донбас. Заагроза ескалації. Річниця псевдореферендуму в ОРДЛО";
2 - На що вплинула відставка Андрія Коболєва?
3 - Коронавірус. Вакцинація в Україні;
4 - Микола Чаус - перше затримання у справі;
Гості студії:
I ЧАСТИНА
– Марунич Дмитро, експерт з енергетичних питань, співголова Фонду енергетичних стратегій;
– Крейденко Володимир, народний депутат України, фракція "Слуга народу";
– Медведєва Олеся, журналістка;
– Бригинець Олександр, народний депутат України VIII скл.;
II ЧАСТИНА
– Шуляк Олена, народний депутат, фракція "Слуга народу"
– Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"и здоров'я (2007-2008рр.), радник президента В. Ющенка,)
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