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НАШ. Марафон. Донбасс - эскалация конфликта. Годовщина псевдореферендума 11.05.2021

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НАШ 11.05.2021. Марафон. Донбасс - эскалация конфликта. Годовщина псевдореферендума
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НАШ - Марафон. Донбасс - эскалация конфликта. Годовщина псевдореферендума (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 11 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:
1 - Донбас. Заагроза ескалації. Річниця псевдореферендуму в ОРДЛО";
2 - На що вплинула відставка Андрія Коболєва?
3 - Коронавірус. Вакцинація в Україні;
4 - Микола Чаус - перше затримання у справі; 

 

Гості студії:
I ЧАСТИНА
– Марунич Дмитро, експерт з енергетичних питань,  співголова Фонду енергетичних стратегій;
– Крейденко Володимир, народний депутат України, фракція "Слуга народу";  
– Медведєва Олеся, журналістка;
– Бригинець Олександр,  народний депутат України VIII скл.;  

II ЧАСТИНА
– Шуляк Олена,  народний депутат, фракція "Слуга народу" 
– Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"и здоров'я (2007-2008рр.), радник президента В. Ющенка,)

 

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