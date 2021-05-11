Владимир Зеленский почтил подвиг украинцев, которые освободили страну от нацистов во Второй мировой

Марафон. Итоги 9 мая. Когда Украина вступит в ЕС и НАТО. Медведев и Пушилин

Важливе. Лукашенко і Путін обговорили Україну. Шлях України в НАТО та ЄС

В ефірі телеканалу НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

1 - Донбас. Заагроза ескалації. Річниця псевдореферендуму в ОРДЛО";

2 - На що вплинула відставка Андрія Коболєва?

3 - Коронавірус. Вакцинація в Україні;

4 - Микола Чаус - перше затримання у справі;

Гості студії:

I ЧАСТИНА

– Марунич Дмитро, експерт з енергетичних питань, співголова Фонду енергетичних стратегій;

– Крейденко Володимир, народний депутат України, фракція "Слуга народу";

– Медведєва Олеся, журналістка;

– Бригинець Олександр, народний депутат України VIII скл.;

II ЧАСТИНА

– Шуляк Олена, народний депутат, фракція "Слуга народу"

– Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"и здоров'я (2007-2008рр.), радник президента В. Ющенка,)

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Донбасс - эскалация конфликта. Годовщина псевдореферендума (11 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.