Видео - Теракт в Казани. Стрельба в школе. Прямая трансляция (11 Мая 2021)
Опубликовано: 11 Мая 2021
Время покажет. "Буду убивать биомусор": казанский стрелок вел телеграм-канал, где призывал к массовой расправе
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Прямая трансляция от гимназии №175 в Казани, где подросток открыл стрельбу. По предварительным данным, в результате инцидента погибли восемь человек. 12 мая в республике Татарстан объявлено днём траура.
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