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Теракт в Казани. Стрельба в школе. Прямая трансляция 11.05.2021

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Видео 11.05.2021. Теракт в Казани. Стрельба в школе. Прямая трансляция
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Видео - Теракт в Казани. Стрельба в школе. Прямая трансляция (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 11 Мая 2021

Прямая трансляция от гимназии №175 в Казани, где подросток открыл стрельбу. По предварительным данным, в результате инцидента погибли восемь человек. 12 мая в республике Татарстан объявлено днём траура.

 

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