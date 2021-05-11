Вечер с Соловьевым. Какую историю пытается сделать Путин. К Путину есть масса вопросов

Время покажет. "Буду убивать биомусор": казанский стрелок вел телеграм-канал, где призывал к массовой расправе

Прямая трансляция от гимназии №175 в Казани, где подросток открыл стрельбу. По предварительным данным, в результате инцидента погибли восемь человек. 12 мая в республике Татарстан объявлено днём траура.

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