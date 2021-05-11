Что не так с данными Путина о вакцинации и сколько россиян привились от коронавируса на самом деле

Как сепаратисты Донбасса идут в Думу под крылом «Единой России»

Человек, открывший стрельбу в казанской гимназии №175, задержан живым. В результате нападения погибли 10 человек, более 20 пострадали и находятся в больнице. Нападавшим оказался бывший ученик гимназии, 19-летний Ильназ Галявиев. В школьные годы он был максимально тихим человеком.

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