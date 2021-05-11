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Дождь. «Отследить таких людей невозможно. Нужно менять систему координат»: педагог о стрельбе в Казани 11.05.2021

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Телеканал Дождь 11.05.2021. «Отследить таких людей невозможно. Нужно менять систему координат»: педагог о стрельбе в Казани
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Телеканал Дождь - «Отследить таких людей невозможно. Нужно менять систему координат»: педагог о стрельбе в Казани (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 11 Мая 2021

Человек, открывший стрельбу в казанской гимназии №175, задержан живым. В результате нападения погибли 10 человек, более 20 пострадали и находятся в больнице. Нападавшим оказался бывший ученик гимназии, 19-летний Ильназ Галявиев. В школьные годы он был максимально тихим человеком.

 

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