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Соловьёв LIVE. «Западные структуры скупают паблики ВКонтатке». Кто может стоять за нападением на школу в Казани 11.05.2021

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Соловьёв LIVE 11.05.2021. «Западные структуры скупают паблики ВКонтатке». Кто может стоять за нападением на школу в Казани
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Соловьёв LIVE - «Западные структуры скупают паблики ВКонтатке». Кто может стоять за нападением на школу в Казани (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 11 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Во вторник в столице Татарстана в учебном заведении на улице Джаудата Файзи 19-летний студент открыл огонь. По данным властей, погибли семь учеников и педагог, еще 21 человек пострадали.
Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. В среду в Татарстане день траура.

 

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