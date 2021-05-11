Во вторник в столице Татарстана в учебном заведении на улице Джаудата Файзи 19-летний студент открыл огонь. По данным властей, погибли семь учеников и педагог, еще 21 человек пострадали.

Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. В среду в Татарстане день траура.

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