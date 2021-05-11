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Место встречи. Высокое напряжение 11.05.2021

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Место встречи 11.05.2021. Высокое напряжение
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Место встречи - Высокое напряжение (11 Мая 2021)

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Место встречи
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Опубликовано: 11 Мая 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Из долгих праздников мы, к сожалению, выходим с трагическими новостями. Как вы знаете утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на одну из школ в Казани, столице Татарстана. Информация еще не совсем точная, потому что продолжаются оперативно-следственные мероприятия, в том числе по пострадавшим. По нашим данным на эту минуту погибли 8 человек, 21 госпитализирован, в том числе 6 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

 

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