Что не так с данными Путина о вакцинации и сколько россиян привились от коронавируса на самом деле

Напавший на 175-ю гимназию в Казани — ее бывший ученик 2001-го года рождения, Ильназ Галявиев. Гимназию он окончил 4 года назад, учился в колледже «ТИСБИ». В пресс-службе колледжа рассказали, что Галявиев был отчислен из-за академической задолженности в апреле 2021 года, а за время учебы показал себя тихим и неконфликтным студентом, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям. 26-го апреля Галявиев был отчислен, а 28-го — получил лицензию на оружие.

Он купил ружье Hatsan Escort, таким же пользовался и «керченский стрелок» Владислав Росляков. На допросе Галявиев заявляет полицейским, что осознал себя «богом». Также он рассказал, что бомбы научился делать в интернете. Подробности о том, что на данный момент известно о стрелке из Казани, рассказал Михаил Шевелев.

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