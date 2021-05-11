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Перший Незалежний. Ток-шоу "Пульс" 11.05.2021

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Перший Незалежний 11.05.2021. Ток-шоу "Пульс"
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Перший Незалежний - Ток-шоу "Пульс" (11 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 11 Мая 2021

По вторникам выходит главное политическое ток-шоу Украины "Пульс".
Ведущие добивались ответов от тех, кто принимает самые важные решения в жизни Украины, и слушают их мотивацию.
Гости студии:
- Политический эксперт Владимир Кацман;
- Член Венецианской комиссии 2009-2013 гг. Марина Ставнийчук;
- Политолог Сергей Годный;
- Политолог Александр Лазарев;
- Политтехнолог Олег Постернак;
- Экс-нардеп Борислав Розенблат;
- Политический аналитик Дмитрий Корнейчук;
- Политолог Александра Решмедилова;
- Экономический эксперт Виктор Скаршевский

 

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