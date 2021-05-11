По вторникам выходит главное политическое ток-шоу Украины "Пульс".

Ведущие добивались ответов от тех, кто принимает самые важные решения в жизни Украины, и слушают их мотивацию.

Гости студии:

- Политический эксперт Владимир Кацман;

- Член Венецианской комиссии 2009-2013 гг. Марина Ставнийчук;

- Политолог Сергей Годный;

- Политолог Александр Лазарев;

- Политтехнолог Олег Постернак;

- Экс-нардеп Борислав Розенблат;

- Политический аналитик Дмитрий Корнейчук;

- Политолог Александра Решмедилова;

- Экономический эксперт Виктор Скаршевский

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