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Шафран. Убийство в Казани: кто виноват в гибели наших детей 11.05.2021

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Шафран 11.05.2021. Убийство в Казани: кто виноват в гибели наших детей
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Шафран - Убийство в Казани: кто виноват в гибели наших детей (11 Мая 2021)

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Шафран
Шафран
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Опубликовано: 11 Мая 2021

Ведущие: Анна Шафран

Массовое убийство школьников в Казани опять заставляет задуматься о том, что могут сделать взрослые, чтобы не допустить подобных трагедий. Ясно одно - до тех пор, пока пропаганда насилия практически не ограничена, риск новых и новых убийств будет сохраняться. Нас пытаются убедить, что ограничения свободы из-за ковида могут спасти жизни, так, может быть, настала пора ограничить свободу тех, кто хочет и дальше смаковать кровь и смерть?

 

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Комментариев: 1
Родион
11 Мая 2021, 18:46
Молодой преступник подвергся психологическому зомбированию и пошел на массовое убийство под патронажем спецслужб.
Это всё из той же оперы, звенья одной цепи, как и :
взрывы домов в г.г. Москва и Волгодонск, школа в г. Беслан, детская игровая площадка в ТЦ " Зимняя вишня" , г. Кемерово, политехнический колледж в г. Керчь, теперь вот гимназия в г. Казань.
Путяня снова в жертву сатане детей принёс!
Мёртвый душой и мозгом Гульфик для продления срока правления и улучшения своего самочувствия невинные души в очередной раз использовал.
Такими же методами по всему миру действуют и его оккультные хозяева.
Более 5 млн. детей пропадает каждый год на Земле (!!!).
Адренохром и гаввах из страданий жертв преступлений и их родных твари добывают !!!
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