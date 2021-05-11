Массовое убийство школьников в Казани опять заставляет задуматься о том, что могут сделать взрослые, чтобы не допустить подобных трагедий. Ясно одно - до тех пор, пока пропаганда насилия практически не ограничена, риск новых и новых убийств будет сохраняться. Нас пытаются убедить, что ограничения свободы из-за ковида могут спасти жизни, так, может быть, настала пора ограничить свободу тех, кто хочет и дальше смаковать кровь и смерть?

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